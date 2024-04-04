"Не вздумайте брать": в премиальном корме для животных нашли опасный яд

Фото из архива "Про Города"

Россельхознадзор ввел временные ограничения в отношении сербской компании Россельхознадзор принял решение ограничить ввоз кормов для животных от компании Farmina Pet Foods из Сербии из-за обнаружения мышьяка в их продукции. Ограничения вступили в силу с 31 января и являются временными. Решение было принято после тщательной проверки каждой партии продукции Farmina, которая поступает на российский рынок.

Это решение принято для обеспечения безопасности потребителей и защиты их домашних питомцев от потенциальных рисков, связанных с наличием мышьяка в кормах. Поставщики уже сообщили о задержках въезда фур, перевозящих корма Farmina и Farmina Vet Life для собак и кошек, на территорию России.