Не убирайте пуховики: синоптики прогнозируют самый холодный апрель за последние годы
- 16:45 4 апреля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Апрельский прогноз погоды вызвал беспокойство у синоптиков. После периода привычного тепла погода решила устроить неприятный сюрприз и снизиться до очень низких значений.
В начале апреля россиян порадует майское тепло. В некоторых районах температура может подняться до 19 градусов тепла. Однако это длительно не продлится, так как уже с 4 числа наступит похолодание: сначала до +13 градусов, а затем до -1 градуса.
С 7 по 9 апреля температура будет колебаться в диапазоне 12-15 градусов тепла, а 10 и 11 числа нас снова порадует весенняя погода. В центральной России можно ожидать до 20 градусов тепла. Некоторые регионы ожидает дождь 8, 9 и 12 апреля, но 13 числа будет ясно и солнечно, сообщает pg21.ru.