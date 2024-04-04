Сотрудники Фонда "Защитники Отечества" решили более 12 тысяч проблем военнослужащих

Фонд "Защитники Отечества" получил более 12 тысяч обращений от военных Коми. Большая часть вопросов уже решена, об этом заявил глава республики в видеообращении к жителям. Он пояснил, что год назад президент РФ подписал документ о создании государственного фонда для поддержки участников СПО, а филиал фонда "Защитники Отечества" начал работу в нашей республике с июня 2023 года.



Работа филиала фонда привела к следующим результатам: за все время работы поступило более 12 тысяч обращений в республиканский филиал фонда, из которых уже решены 10,5 тысячи, оставшиеся находятся в процессе работы.

Пресс-служба главы Коми сообщает, что сотрудники филиала не только помогают получить государственную помощь, но и проводят различные мероприятия и реализуют проекты, которые помогают ветеранам адаптироваться после возвращения из военной службы.



Согласно словам главы республики, фонд сосредоточен на оказании основной помощи военнослужащим и их семьям. Военнослужащие, приезжая в отпуск, обращаются в фонд "Защитники Отечества" за консультациями. Особое внимание уделяется ветеранам, в том числе психологическая поддержка, медицинское и юридическое сопровождение, а также вопросы социальной реабилитации.



Также было отмечено, что в Коми сейчас действуют 32 меры поддержки для участников СПО и их семей, в то время как рекомендация для всей страны составляет 20 мер поддержки.