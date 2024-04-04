Стоимость квартир рухнет до 50%: эксперты рассказали, что случится с рынком недвижимости к лету 2024
- 12:15 4 апреля
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- Служба новостей
Беспрецедентное падение вызвано снижением спроса
В начале 2024 года произошло снижение спроса на жилье на российском рынке из-за более жестких условий ипотечного кредитования. Рынок отреагировал на сложившуюся ситуацию и уже в феврале цены на недвижимость снизились примерно на 10%. Дальше - больше: специалисты прогнозируют падение стоимости на 50% уже этой весной.
Российский рынок недвижимости в 2024 году отреагирует на новые условия, и цены на жилье, особенно на вторичку, упадут. Весной продавцы начали снижать цены, что привело к увеличению объема сделок. Прогнозируется, что рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России замедлится, а спрос в первом квартале года сократится на 10-20%.
Напомним, что в конце 2023 года условия льготного финансирования для новостроек ухудшились, а первоначальный взнос увеличили с 20 до 30%. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7% для новостроек и 16,9% для вторички. Это привело к сокращению покупательского спроса в среднем на 20% по всей стране и на 26% на вторичном рынке. В то же время, цены на недвижимость оставались стабильными, сообщает progorod43.ru.