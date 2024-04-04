"Теперь запрещено": новые правила во всех супермаркетах заработали с апреля 2024 года

Фото из архива "Про Города"

Изменения затронут как покупателей, так и продавцов С апреля в России вступили в силу новые правила, касающиеся работы продуктовых супермаркетов и обязательств как для продавцов, так и для клиентов. Эти изменения были введены после подписания постановления председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно новым правилам, магазины больше не могут продавать продукты с истекшим сроком годности и товары, которые не занесены в официальную базу и являются контрафактом. Запрещение распространяется на 13 категорий товаров, включая молочные продукты, питьевую воду, пиво, табак, безалкогольные напитки, антисептики, биологически активные добавки и другие.

Запрет будет введен поэтапно: сначала он будет применяться только к некоторым категориям товаров, а затем распространится на все товары. Важно отметить, что все супермаркеты и универсамы в стране обязаны соблюдать эти правила.

Соблюдение правил будет контролироваться с помощью маркировки. Каждый товар из запрещенных категорий должен иметь маркировку "Честный знак". Если товар не имеет такой маркировки, он не будет пробит на кассе и его нельзя будет приобрести. Введение такой системы маркировки поможет защитить россиян от просроченных товаров и подделок. Нарушители будут подвергаться значительным штрафам.