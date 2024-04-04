Названа дата возвращения заморозков в Центральную Россию
- 09:15 4 апреля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Температура в ночь на пятницу в регионах ЦФО понизится до отрицательных значений из-за северных воздушных масс. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого передает ТАСС.
В четверг уже заметное понижение температуры, потому что воздушные массы будут поступать уже с севера, а ночью пятницы температуры станут отрицательными. Температурный фон понизится на 12-13 градусов по сравнению со вторником, — заявил Вильфанд.
Ранее сообщалось, что нас в ближайшие дни ждет июньская погода. По словам метеорологов, с 1 апреля в столицу России стал поступать жаркий африканский воздух, поэтому дневные и ночные температуры в начале недели будут примерно на 10-12 градусов выше нормы.