Республика Коми готовится к пожароопасному сезону в лесах

В связи с приближающимся пожароопасным сезоном в лесах республики Коми, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, Екатерина Киселевич, представила отчет о подготовке к лесопожарному сезону на еженедельном оперативном совещании, проведенном первым заместителем председателя правительства республики Коми, Эльмирой Ахмеевой.



Глава республики Коми 7 марта согласовала план тушения лесных пожаров на территории республики на протяжении пожароопасного сезона 2024 года. Документ включает информацию о лесопожарных формированиях, пожарной технике и оборудовании, а также порядке использования этих средств в зависимости от степени пожарной опасности в лесах.



На территории республики Коми насчитывается 8 авиаотделений и 6 лесопожарных формирований, включающих в себя 3 950 средств пожаротушения и 747 единиц специализированной техники.



Екатерина Киселевич сообщила о планах приобретения 12 новых единиц лесопожарной техники, включающей три пожарных автоцистерны, автобус для перевозки 9 человек с индивидуальным снаряжением, пять мотовездеходов с транспортными прицепами и три грузовых автомобиля на полноприводном шасси грузоподъемностью от 1,5 до 6 тонн. Оснащенность лесопожарного центра Коми после приобретения новой техники достигнет 97,5% от норматива.



Также было отремонтировано 8 из 14 единиц лесопожарной техники, требующей восстановления. Оставшаяся техника будет отремонтирована до 15 апреля.



Для авиационного патрулирования и тушения лесных пожаров были привлечены самолеты Ан-2, Cessna-182 и вертолеты Ми-8 путем проведения торговых процедур. Авиакомпании АО "Комиавиатранс", ООО "Борус", ООО "Парма" и ООО "Скайрус" были выбраны победителями аукционов и заключили соответствующие договоры.



В рамках подготовки к пожароопасному сезону сотрудники парашютно-десантной пожарной службы Коми лесопожарного центра повторили правила эксплуатации и хранения спусковых устройств, сдали нормативы, прошли теоретическое обучение правилам безопасности и изучили возможные неисправности.

После этого они приступили к отработке спусков с вышки-тренажерной установки. Следующий этап подготовки предусматривает тренировочные спуски с вертолета Ми-8, которые пройдут в Ухте в начале апреля.



Текущая численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 154 единицы, что на 4 единицы превышает норматив. Количество летчиков-наблюдателей составляет 13, что соответствует нормативу.



Нехватка лесных пожарных составляет 63 человека при нормативном значении 180, поэтому с 1 мая по 30 августа планируется набор 117 сезонных лесных пожарных.



Руководитель Минприроды предупредила, что в мае 2024 года в Коми ожидается наибольшее количество дней с высокой пожарной опасностью. Руководителям муниципальных образований было рекомендовано обеспечить источники противопожарного водоснабжения, водоподающую технику, рукава, а также обустроить противопожарные расстояния от зданий и сооружений до границ лесных насаждений, очистить территории от мусора и горючих материалов, провести регулярный косой травы.