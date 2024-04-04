В Ухте 19-летняя автоледи сбила на пешеходном переходе подростка

В Ухте произошло ДТП, в котором пешеход был сбит водителем автомобиля Daewoo Nexia. Согласно информации от МВД по Коми, инцидент произошел 3 апреля в 16:50.

19-летняя девушка, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигалась по проспекту Космонавтов в направлении улицы Оплеснина, со стороны проспекта Ленина. Водитель иномарки совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №7 на проспекте Космонавтов, справа налево, в направлении движения автомобиля.



В результате ДТП, 14-летний юноша получил ушиб тазобедренного сустава. Его не госпитализировали. По информации от ГИБДД, водитель Daewoo Nexia ранее не привлекалась к административной ответственности. Ее водительское удостоверение было получено в марте 2023 года.