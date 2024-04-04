Суд лишил отца выплаты, положенной в связи с гибелью сына-военнослужащего

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Инте горе-отца оставили без выплаты, положенной родственникам погибшего военнослужащего. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми. Как уточняется в материалах дела, мать погибшего обратилась в суд, требуя лишить отца права на выплату и социальную льготу.

Женщина обосновала свое решение тем, что бывший муж после фактического ухода из семьи в 2007 году не поддерживал никаких отношений с сыном и не интересовался его судьбой. Воспитание ребенка и его финансовое содержание полностью лежало на матери. Кроме того, нерадивый родитель вел антиобщественный образ жизни, неоднократно осуждался за совершение преступлений. Свидетели, опрошенные в ходе судебного разбирательства, данную информацию потвердели.

Во время прохождения военной службы по контракту, находясь при исполнении, сын погиб. И лишь тогда отец вспомнил о родственных связях. Однако подтвердить свое реальное участие в содержании и воспитании сына мужчина не смог.