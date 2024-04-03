Синоптики рассказали о погоде в Коми на 4 апреля
- 23:00 3 апреля
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- Олег Помидоров
4 апреля в Коми ночью в северных и центральных районах ожидается облачная погода со снегом. Местами он будет сильный. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков.
В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер северный, северо-восточный скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура в центральных районах -3…-8, в северных районах -8…-13, на крайнем северо-востоке -15…-20, при прояснении опустится до -25 градусов.
В центральных и южных районах облачно с прояснениями, небольшие, а местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Также синоптики прогнозируют ветер южной четверти, скоростью 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы, скоростью 15-17 метров в секунду. Температура +7…+12, на крайнем западе +2…+7 градусов.
В Сыктывкаре 4 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный, скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью +2…+4, а днем +8…+10.