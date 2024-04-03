Синоптики рассказали о погоде в Коми на 4 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

4 апреля в Коми ночью в северных и центральных районах ожидается облачная погода со снегом. Местами он будет сильный. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер северный, северо-восточный скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура в центральных районах -3…-8, в северных районах -8…-13, на крайнем северо-востоке -15…-20, при прояснении опустится до -25 градусов.

В центральных и южных районах облачно с прояснениями, небольшие, а местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Также синоптики прогнозируют ветер южной четверти, скоростью 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы, скоростью 15-17 метров в секунду. Температура +7…+12, на крайнем западе +2…+7 градусов.