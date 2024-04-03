В сыктывкарском поселке проведут шестикилометровый водопровод
- 22:30 3 апреля
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- Олег Помидоров
Совсем скоро в сыктывкарском поселке Сердкыркещ сможет появиться новый водопровод.
На портале госзакупок появились итоги электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ в системе водоснабжения в Седкыркеще.
Начальная стоимость закупки составляла 41,8 миллионов рублей. На торги заявилась лишь одна компания, а ее документы соответствовали требованиям закупки.
Из технической документации стало известно, что работы нужно проводить в пять этапов, а их завершение должно быть не позднее 1 ноября 2024 года.
Общая трасса линейного водопровода от поселка Краснозатонский до Седкыркеща составит 5976 метров. По полиэтиленовым трубам будет проходить транспортировка хозяйственно-питьевой воды низкого давления к насосной станции.
Некоторая часть водопровода пройдет через реки Вычегда и Старица. Общая глубина прокладки будет не менее 2,55 метров от поверхности земли с локальными заглублениями на большую глубину в зависимости от рельефа местности.