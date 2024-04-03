В сыктывкарском поселке проведут шестикилометровый водопровод

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Совсем скоро в сыктывкарском поселке Сердкыркещ сможет появиться новый водопровод. На портале госзакупок появились итоги электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ в системе водоснабжения в Седкыркеще.

Начальная стоимость закупки составляла 41,8 миллионов рублей. На торги заявилась лишь одна компания, а ее документы соответствовали требованиям закупки.

Из технической документации стало известно, что работы нужно проводить в пять этапов, а их завершение должно быть не позднее 1 ноября 2024 года.

Общая трасса линейного водопровода от поселка Краснозатонский до Седкыркеща составит 5976 метров. По полиэтиленовым трубам будет проходить транспортировка хозяйственно-питьевой воды низкого давления к насосной станции.