Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных супругов из Коми

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3 апреля президент России подписал указ о награждении многодетных супругов из Ухты и Воркуты высокой государственной наградой. Как рассказали в Минтрудсоц Коми, обе семьи образцовые и имеют положительный опыт в гармоничном воспитании детей и активно участвуют в жизни общества.

Так у ухтинцев Елены Владимировны и Виктора Михайловича Волковых девять детей: семь дочерей и двое сыновей. Самой старшей дочери почти 24 года, а самой младшей – пять лет.

У воркутинцев Елены Николаевны и Александра Владимировича Николаевых семь детей: четыре сына и три дочери. Самому старшему ребенку в 2024 году исполнится 30 лет, а самой младшей дочери 19 лет.