Самобытный исполнитель из Коми выступит с авторской песней на всероссийском конкурсе
- 20:30 3 апреля
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- Олег Помидоров
Певец из Корткеросского района Алексей Исаков уже успел прославиться на республиканской сцене. Теперь он едет покорять всю страну.
Музыкант Алексей Исаков, который стал знаменит благодаря своим каверам на известные песни и собственными композициями, теперь направится на второй всероссийский народный конкурс «Новая песня». В прошлом году в событии приняло участие 416 авторов из 210 городов России и семи иностранных государств. Алексей Исаков единственный участник конкурса из Коми. В этот раз мероприятие финал события пройдет в Ярославле.
Исполнитель участвует в конкурсе с собственной песней «Мольба о победе». Для прохождения в финал и выступления там, под аккомпанемент живого оркестра, Алексею необходимо покорить сердца жюри фестиваля.
"Мне очень импонирует мысль того, что моя песня может быть переложена в такое русло, где я смогу ее исполнитель вместе с оркестром", – делится своими впечатлениями Алексей Исаков.
Сейчас, со слов музыканта, жюри конкурса удаленно прослушивают всех конкурсантов. Позади у артиста был интернет-отбор.
"Попал я по отбору в интернете. Ощущения от этого замечательные! Мольба о победе это достойная песня для конкурса. Она несколько лиричная с очень взрывным припевом", – дополняет свои эмоции исполнитель.
Также Алексей рассказал, что его песня прошла модерацию и теперь попадет в ротацию на радио «Новая песня». Однако не стоит забывать и про высокую конкуренцию – ведь на гала-концерт, который пройдет 2 ноября 2024 года, попадет лишь 21 песня. Сейчас артист находится на втором этапе, где все авторские песни прослушивают 89 народных экспертов. По итогу этого этапа будет определено 350 лучших песен, по 50 композиций в каждой номинации.
"Другим конкурсантам я желаю веры в себя, внутреннего ощущения, что ты не похож на других, что ты делаешь оригинальный продукт, и удачи", – пожелал другим выступающим Алексей Исаков.