Синоптики ошарашили прогнозом на апрель: на смену майскому теплу придет сильное похолодание
- 07:30 4 апреля
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- Служба новостей
Согласно прогнозу погоды, представленному синоптиками, в первую половину апреля ожидается разнообразная погода.
В течение первых трех дней прогнозируется майское тепло, с температурой днем до +19 градусов. Однако, начиная с 4 апреля, ожидается похолодание, и температура опустится сначала до +13 градусов, а затем до -1...+4 градусов (5 и 6 апреля).
С 7 по 9 апреля ожидается температура воздуха в пределах +12...+15 градусов, а 10 и 11 числа снова ожидается майское тепло с температурой 20-22 градуса выше нуля. После этого температура воздуха вернется к значениям +12...+15 градусов Цельсия.
Синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде дождя 8, 9 и 12 апреля. 5 и 13 апреля ожидается ясная и солнечная погода. В остальные дни первой половины апреля ожидается переменная облачность, практически без осадков, сообщает progorod33.ru.