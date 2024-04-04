Синоптики ошарашили прогнозом на апрель: на смену майскому теплу придет сильное похолодание

Фото из архива "Про Города"

Согласно прогнозу погоды, представленному синоптиками, в первую половину апреля ожидается разнообразная погода. В течение первых трех дней прогнозируется майское тепло, с температурой днем до +19 градусов. Однако, начиная с 4 апреля, ожидается похолодание, и температура опустится сначала до +13 градусов, а затем до -1...+4 градусов (5 и 6 апреля).

С 7 по 9 апреля ожидается температура воздуха в пределах +12...+15 градусов, а 10 и 11 числа снова ожидается майское тепло с температурой 20-22 градуса выше нуля. После этого температура воздуха вернется к значениям +12...+15 градусов Цельсия.