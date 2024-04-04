Обработайте почву этими тремя удобрениями, кабачки вырастут гигантами уже к маю

Для успешного выращивания кабачков важно обеспечить их качественным питанием с помощью соответствующих удобрений. Три вида удобрений, которые могут обеспечить отличные результаты в культивации этой культуры.

Органические удобрения

Органические удобрения, такие как компост, навоз или птичий помет, являются ценным источником питательных веществ для кабачков. Они обогащают почву азотом, фосфором и калием, улучшая ее структуру и повышая влаго— и воздухопроницаемость. Внесение органических удобрений перед посадкой способствует активному росту растений и увеличению урожайности. Мульчирование вокруг растений перепревшим навозом или компостом дополнительно помогает этому процессу.