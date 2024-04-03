Сыктывкарке суд отказал в выселении соседа-дебошира

Женщина утверждала, что владелец соседней квартиры создаёт антисанитарные условия, прислуживает ночные встречи с алкоголем и не обеспечивает безопасность, что потенциально может привести к пожару. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.

Заявление сыктывкарки о выселении соседа через общую лестничную площадку было отклонено. Женщина утверждала, что владелец соседней квартиры нарушает её право на благоприятные условия проживания: «содержит жильё в неподходящем санитарно-гигиеническом состоянии, проявляет безответственное отношение к нему, приводит помещение в антисанитарное состояние, злоупотребляет алкоголем, устраивает скандальные ситуации, включая ночное время, создаёт опасность пожара». Женщина также жаловалась на то, что мужчина не платит за коммунальные услуги длительное время.