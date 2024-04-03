Сыктывкарке суд отказал в выселении соседа-дебошира
- 19:15 3 апреля
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- Елизавета Петрова
Женщина утверждала, что владелец соседней квартиры создаёт антисанитарные условия, прислуживает ночные встречи с алкоголем и не обеспечивает безопасность, что потенциально может привести к пожару. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.
Заявление сыктывкарки о выселении соседа через общую лестничную площадку было отклонено. Женщина утверждала, что владелец соседней квартиры нарушает её право на благоприятные условия проживания: «содержит жильё в неподходящем санитарно-гигиеническом состоянии, проявляет безответственное отношение к нему, приводит помещение в антисанитарное состояние, злоупотребляет алкоголем, устраивает скандальные ситуации, включая ночное время, создаёт опасность пожара». Женщина также жаловалась на то, что мужчина не платит за коммунальные услуги длительное время.
Согласно законодательству, запрос о выселении собственника из его проживаемого жилого помещения может быть подан только уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, в данном случае — администрацией Сыктывкара. Однако от них не поступало никаких заявлений.
В суде уточнили, что если мужчина после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей, продолжает использовать помещение неправильно или без уважительных причин не делает необходимый ремонт, то суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже жилого помещения через аукцион. После этого собственнику будут выплачены полученные деньги с вычетом расходов на исполнение судебного решения.