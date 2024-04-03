С 2-3 апреля исчезнет на всех заправках. Российских автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

Фото из архива "Про Города"

С этим столкнется каждый, кто приедет за топливом Владельцев автомобилей предупредили о грядущих изменениях, которые затронут все автозаправки. В ближайшем будущем привычный способ оплаты топлива водителями исчезнет на таких станциях заправки. И произойдет это уже с 2-3 апреля почти во всех регионах.

Согласно специалистам, это изменение коснется необходимого процесса, который является неотъемлемой частью получения желанного топлива на автозаправке – процесса оплаты данного товара. Вскоре способ оплаты бензина или дизельного топлива кардинально изменится: старый способ исчезнет, а новый его заменит. Для многих водителей это станет значительной неожиданностью.

Отмечается, что теперь водители будут получать топливо посредством постоплатной системы. Федеральная сеть «Газпромнефть», владеющая почти двумя тысячами станций заправки во всех регионах, а также компания «Лукойл», решили внедрить подобное нововведение.

Ранее взаимодействие водителей с автозаправочными станциями было следующим: автомобилист приезжал на заправку и сообщал сотруднику нужный объем топлива для заправки его бака или заявлял об этом кассиру, после чего оплачивал весь объем соответствующим образом.