Один из самых простых и вкусных салатов: всего три ингредиента
- 22:00 3 апреля
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Фото из архива "Про Города"
"Безупречное трио" - это простой и вкусный салат, состоящий из трех основных ингредиентов: сваренных вкрутую яиц, зеленого лука и майонеза. Для придания вкуса и аромата рекомендуется добавить немного соли и черного перца.
В сезон можно разнообразить этот салат, добавив свежую редиску и свежий огурец, особенно если они выращены в собственном огороде. Они добавят салату дополнительный хрустящий элемент и освежающий вкус.
Этот легкий и вкусный салат сочетает в себе преимущества овощей и яиц. Он идеально подходит для летних пикников или в качестве освежающего блюда в жаркие дни. Вы можете насладиться простотой и вкусом этого салата в компании семьи и друзей, пишет progoroduhta.ru.