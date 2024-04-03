Один из самых простых и вкусных салатов: всего три ингредиента

"Безупречное трио" - это простой и вкусный салат, состоящий из трех основных ингредиентов: сваренных вкрутую яиц, зеленого лука и майонеза. Для придания вкуса и аромата рекомендуется добавить немного соли и черного перца.

В сезон можно разнообразить этот салат, добавив свежую редиску и свежий огурец, особенно если они выращены в собственном огороде. Они добавят салату дополнительный хрустящий элемент и освежающий вкус.