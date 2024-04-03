Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт тонких старорусских блинчиков

В книге "Кухмейстера Андрея Христиана Криспа" представлены рецепты блинов на сливках, которые были использованы еще в 1788 году и ранее. Первый рецепт включает использование 1 литра подогретых сливок, 6 целых яиц, 6 желтков и достаточного количества муки для создания жидкого теста. Все ингредиенты следует тщательно смешать, чтобы избежать комков, а затем добавить 110 грамм топленого масла.

Второй рецепт, предназначенный для знатных особ, включает в себя добавление вина. Для приготовления маленьких блинчиков по этому рецепту понадобятся 100 грамм дрожжей, стакан сливок, 4 яйца, 230 грамм сливочного масла, мука (по необходимости), 230 грамм сахара, 1 чайная ложка соли и 1 стакан дробленого миндаля. Рецепт также указывает на добавление "нескольких капель розовой воды", которую можно заменить эфирным маслом розы.