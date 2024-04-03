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Суд обязал мэрию Сыктывкара ликвидировать несанкционированные свалки

Суд обязал мэрию Сыктывкара ликвидировать несанкционированные свалки

Администрация Сыктывкара обязалась провести ликвидацию незаконных свалок, находящихся на территории Выльтыдора. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Коми.

Не удалось установить владельца отходов, а земля, где был обнаружен мусор, оказалась безудержно разделена. В связи с этим сбор, транспортировка и утилизация отходов стали ответственностью местных властей.

После более тщательного изучения ситуации, прокуратура приняла решение о направлении трех исков в суд. Одним из исходов было обязательство для администрации Сыктывкара ликвидировать свалки. После того, как решение вступит в законную силу, прокуратура будет контролировать его фактическое исполнение.

Ранее мы писали о том, что в Сосногорском районе избавились от несанкционированной свалки после решения суда.

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