Суд обязал мэрию Сыктывкара ликвидировать несанкционированные свалки

Администрация Сыктывкара обязалась провести ликвидацию незаконных свалок, находящихся на территории Выльтыдора. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Коми. Не удалось установить владельца отходов, а земля, где был обнаружен мусор, оказалась безудержно разделена. В связи с этим сбор, транспортировка и утилизация отходов стали ответственностью местных властей.

После более тщательного изучения ситуации, прокуратура приняла решение о направлении трех исков в суд. Одним из исходов было обязательство для администрации Сыктывкара ликвидировать свалки. После того, как решение вступит в законную силу, прокуратура будет контролировать его фактическое исполнение.