Вот что ждет неработающих пенсионеров с 1 мая

Согласно информации, полученной от доцента кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, ряд граждан России получит повышение пенсий с 1 мая. Лицам, достигшим 80-летнего возраста, будет предоставлена доплата в размере 7,5 тыс. рублей. Кроме того, индексация пенсий будет возвращена пенсионерам, которые уволились в начале текущего года, а также тем, кто предоставит дополнительные документы для учета нового стажа в апреле. Для этого не требуется отдельного заявления.

Большинство изменений в социальном положении пенсионеров фиксируется в базе данных Социального фонда, и на основе этой информации автоматически рассчитывается актуальная сумма выплат. Однако некоторые обстоятельства требуют дополнительного подтверждения.

Например, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы может быть назначена компенсационная выплата в размере 1,2 тыс. рублей, если найдется трудоспособный человек, готовый ухаживать за ними. Если у пенсионера имеются близкие родственники, которые обеспечивают его уход, размер надбавки составит треть от фиксированной выплаты. В этих случаях пенсионер должен сообщить Социальному фонду, и он может рассчитывать на изменение выплат.

Кроме того, представители особо тяжелых профессий и жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем также имеют право на повышенную пенсию.