Стало известно, из-за чего погиб горняк на шахте "Заполярная"
- 17:15 3 апреля
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- Елизавета Петрова
Государственная инспекция труда закончила расследование несчастного случая на шахте "Заполярная", где погиб горняк. Следствие установило, что причиной трагедии стало затопление шахты в результате неконтролируемого прорыва воды.
Работник получил серьезные травмы и скончался в больнице. Расследовательная комиссия определила, что произошедшее является результатом нарушения технологического процесса и было классифицировано как несчастный случай, связанный с производственной деятельностью, который будет учтен и зарегистрирован в АО "Воркутауголь".
Комиссия также разработала меры по устранению причин данного несчастного случая. Государственная инспекция труда проведет профилактические мероприятия и привлечет виновных лиц к административной ответственности с целью предотвращения правонарушений.