Стало известно, из-за чего погиб горняк на шахте "Заполярная"

Государственная инспекция труда закончила расследование несчастного случая на шахте "Заполярная", где погиб горняк. Следствие установило, что причиной трагедии стало затопление шахты в результате неконтролируемого прорыва воды.

Работник получил серьезные травмы и скончался в больнице. Расследовательная комиссия определила, что произошедшее является результатом нарушения технологического процесса и было классифицировано как несчастный случай, связанный с производственной деятельностью, который будет учтен и зарегистрирован в АО "Воркутауголь".