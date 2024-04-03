На сыктывкарца завели "административку" за размещение "ВКонтакте" символики украинского формирования

Житель Сыктывкара привлечен к административной ответственности за размещение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" символики вооруженного формирования, являющегося ответвлением украинского военизированного объединения, признанного террористическим. Об этом сообщают в пресс-службе Сыктывкарского городского суда обязательна.

Суд города Сыктывкар рассмотрел дело по административному материалу, представленному УМВД России по Сыктывкару, в отношении жителя города, которому вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.