На сыктывкарца завели "административку" за размещение "ВКонтакте" символики украинского формирования
- 16:30 3 апреля
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- Елизавета Петрова
Житель Сыктывкара привлечен к административной ответственности за размещение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" символики вооруженного формирования, являющегося ответвлением украинского военизированного объединения, признанного террористическим. Об этом сообщают в пресс-службе Сыктывкарского городского суда обязательна.
Суд города Сыктывкар рассмотрел дело по административному материалу, представленному УМВД России по Сыктывкару, в отношении жителя города, которому вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.
Согласно протоколу об административном правонарушении, старшим оперуполномоченным по ОВД ЦПЭ МВД по Республике Коми установлено, что привлекаемое лицо, находясь по месту жительства, являясь пользователем сети "Интернет" в социальной сети "ВКонтакте", на своей персональной странице 11 августа 2020 года публично в открытом доступе разместило информационный материал в виде изображения бело-красно-белого флага, являющегося символикой вооруженного формирования "Полк имени Кастуся Калиновского",
Это форнмирование является ответвлением украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России", внесенного в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическим, на основании решения Верховного Суда Российской Федерации.
Частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о признании жителя г. Сыктывкар виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения.
Постановление суда в законную силу к настоящему времени не вступило.