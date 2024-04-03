Гадость в пластике: Роскачество опубликовало черный список растительного масла, которое нельзя брать

Растительное масло является важной частью питания большинства жителей России. Эксперты Роскачества провели исследование для оценки качества и соответствия нормам масел, представленных на рынке. Результаты исследования вызывают особый интерес. При изучении 57 образцов растительных масел специалисты обнаружили, что большинство продуктов соответствовало стандартам качества. Однако у некоторых образцов были выявлены недостатки, вызывающие опасения.

Несколько известных брендов, таких как "Солнце Мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя Солнца", "Золотой Стандарт", "Благо", "Алей Konako" и "Green Ray", не соответствовали требованиям, указанным на упаковке. Это нарушает права потребителей на получение достоверной информации.

Кроме того, у масел брендов "Кубань" и "Green Ray" было выявлено отклонение от заявленного состава жирных кислот, что говорит о возможном использовании посторонних масел в процессе производства. Это вызывает сомнения относительно прозрачности и соответствия заявленным компонентам масел, производимых данными производителями.