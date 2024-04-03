В Коми объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» с 18 часов 3 апреля до 6 часов 4 апреля местами в центральных районах и с 18 часов 3 апреля до 18 часов 14 апреля в северных районах Республики ожидается сильный снег (6мм и более/12ч), временами с ухудшением видимости до 1000-500м.

Непогода обрушится на Удорский, Ухтинский, Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Вуктыльский, Сосногорский и Печорский районы.



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