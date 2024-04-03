В Коми объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега
- 14:45 3 апреля
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- Елизавета Петрова
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» с 18 часов 3 апреля до 6 часов 4 апреля местами в центральных районах и с 18 часов 3 апреля до 18 часов 14 апреля в северных районах Республики ожидается сильный снег (6мм и более/12ч), временами с ухудшением видимости до 1000-500м.
Непогода обрушится на Удорский, Ухтинский, Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Вуктыльский, Сосногорский и Печорский районы.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.