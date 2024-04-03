"Выходные перенесли из-за ситуации в стране": в майские праздники внесли изменения

В текущем году российское правительство внесло изменения в график майских праздников, перенеся некоторые выходные дни.

Изначально выходной день, который приходился на 27 апреля (субботу), был перенесен на понедельник, 29 апреля, делая этот день дополнительным нерабочим.

Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Еще один выходной день пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

В отличие от обычного графика, где майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они распределены следующим образом: