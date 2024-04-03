Не убирайте пуховики: синоптики прогнозируют самый холодный апрель за последние годы

Фото из архива "Про Города"

Температура опустится до минусовой Апрельский прогноз погоды вызвал беспокойство у синоптиков. После периода привычного тепла погода решила устроить неприятный сюрприз и снизиться до очень низких значений.

В начале апреля россиян порадует майское тепло. В некоторых районах температура может подняться до 19 градусов тепла. Однако это длительно не продлится, так как уже с 4 числа наступит похолодание: сначала до +13 градусов, а затем до -1 градуса.