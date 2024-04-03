"Сотрудники службы безопасности банка" похитили у жителей Ухты более 4,2 млн рублей 

Мошенники обманным путем сумели обокрасть жителей города Ухта на сумму более 4,2 миллиона рублей. Несмотря на то, что предупреждения о случаях хищения денежных средств были разосланы многократно, коварным злоумышленникам удалось найти доверчивых людей. Среди обманутых оказались двое жителей Ухты, родившихся в 1965 и 1997 годах, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Один из местных жителей обратился в отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что получила звонок от незнакомого человека, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом несанкционированного списания денежных средств, мошенник убедил женщину в необходимости оформить кредит и перевести все деньги на указанный им счет. В результате, она передала злоумышленникам около 1,4 миллиона рублей.