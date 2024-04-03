"Сотрудники службы безопасности банка" похитили у жителей Ухты более 4,2 млн рублей
- 15:45 3 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
Мошенники обманным путем сумели обокрасть жителей города Ухта на сумму более 4,2 миллиона рублей. Несмотря на то, что предупреждения о случаях хищения денежных средств были разосланы многократно, коварным злоумышленникам удалось найти доверчивых людей. Среди обманутых оказались двое жителей Ухты, родившихся в 1965 и 1997 годах, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Один из местных жителей обратился в отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что получила звонок от незнакомого человека, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом несанкционированного списания денежных средств, мошенник убедил женщину в необходимости оформить кредит и перевести все деньги на указанный им счет. В результате, она передала злоумышленникам около 1,4 миллиона рублей.
Под тем же предлогом предотвращения незаконных списаний, мошенники уговорили молодого жителя Ухты, родившегося в 1997 году, взять займ и перевести более 2,8 миллиона рублей на так называемую "безопасную ячейку".
По данному преступлению следственным отделом возбуждены уголовные дела согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).
МВД по Республике Коми настоятельно просит граждан не производить никаких операций с банковскими картами по указанию третьих лиц. Они также предупреждают о том, что не следует переводить деньги на счета лиц, с которыми нет знакомства, и не разглашать персональные данные карты, включая пин-код и CVV2-код (цифры с обратной стороны карты) и срок ее действия. В противном случае, высока вероятность потерять свои средства.