В Коми прооперировали восемь детей с пороком сердца под руководством врача высшей категории

В Республике Коми были проведены операции по исправлению порока сердца у восьми детей. Процедуры были осуществлены с использованием современных методик, минимально травматичных для организма пациентов.



В послеоперационном периоде пациенты очень быстро выздоравливают. Уже на третий день после операции они могут быть выписаны из больницы и продолжить восстановление дома.



Операции проводил опытный специалист – кандидат медицинских наук, врач высшей категории, преподаватель Томского медицинского университета, Виктор Варваренко.