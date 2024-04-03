В Коми прооперировали восемь детей с пороком сердца под руководством врача высшей категории
- 14:30 3 апреля
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- Елизавета Петрова
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В Республике Коми были проведены операции по исправлению порока сердца у восьми детей. Процедуры были осуществлены с использованием современных методик, минимально травматичных для организма пациентов.
В послеоперационном периоде пациенты очень быстро выздоравливают. Уже на третий день после операции они могут быть выписаны из больницы и продолжить восстановление дома.
Операции проводил опытный специалист – кандидат медицинских наук, врач высшей категории, преподаватель Томского медицинского университета, Виктор Варваренко.