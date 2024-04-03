Такие прически мигом срежут 15 лет женщинам за 60: эксперты раскрыли секрет роскошного объема

Когда вы достигаете возраста свыше 60 лет, это может стать новым этапом в вашем стиле и самовыражении, особенно касается ваших волос. Многослойные прически являются отличным способом освежить ваш образ, добавив объема, текстуры и современности, сообщает портал ohfashion.ru.

Многослойные стрижки могут действительно изменить ваш облик и придать жизнь вашим волосам. Однако при выборе такой стрижки важно учитывать текстуру ваших волос. Если у вас тонкие или безжизненные волосы, то стрижка до плеч с челкой может быть отличным вариантом. Эта стрижка добавит объем волосам и создаст ощущение пышности. Челка также добавит интересности вашему образу.