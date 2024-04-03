В Коми продолжают возводить дома для медиков

Строительство жилых домов для медиков продолжается в Коми. В селе Летка Прилузского района дом уже построен и приобретена необходимая мебель. После улучшения погодных условий, будет приведена в порядок придомовая территория.



В настоящее время завершается строительство дома для врача в селе Объячево. Также ведется строительство жилых домов для медработников в селе Краснобор, деревне Усть-Ижма и поселке Том в Ижемском районе. Начато строительство домов в селах Важгорт Удорского района, Приуральское Печорского района, Замежная и Трусово Усть-Цилемского района. Подобран участок для строительства дома в поселке Ухтинском, Кэмдин.



Комфортабельные жилые дома для работников здравоохранения строятся по поручению главы республики Коми, Владимира Уйбы. Создание достойных условий для проживания и работы поможет привлечь и закрепить медицинские кадры на селе.