Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, а защищает в 100 раз лучше аэрозоля из магазина

Согласно материалу, опубликованному на "Пятом канале", использование эфирных масел является эффективным способом защиты от клещей. Эти масла создают вокруг человека аромат, который отталкивает этих насекомых. Исследования показали, что особенно эффективными в отпугивании клещей являются масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Их можно приобрести в аптеке или магазине.

Для усиления и продления действия эфирного масла рекомендуется добавить его в специальную основу, такую как спирт, уксус или глицерин. Это помогает сохранить защитные свойства масла на более длительный период.