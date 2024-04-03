Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, а защищает в 100 раз лучше аэрозоля из магазина
- 14:00 3 апреля
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- Служба новостей
Согласно материалу, опубликованному на "Пятом канале", использование эфирных масел является эффективным способом защиты от клещей. Эти масла создают вокруг человека аромат, который отталкивает этих насекомых. Исследования показали, что особенно эффективными в отпугивании клещей являются масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Их можно приобрести в аптеке или магазине.
Для усиления и продления действия эфирного масла рекомендуется добавить его в специальную основу, такую как спирт, уксус или глицерин. Это помогает сохранить защитные свойства масла на более длительный период.
Отмечается, что такие средства безопасны для нанесения на кожу человека, но не рекомендуется обрабатывать ими шерсть домашних животных, так как они чувствительны к запахам. В таких случаях можно заменить эфирное масло на ванилин.
Также предлагается народное средство на основе водки и ванилина. Для его приготовления нужно смешать 2 грамма ванилина с 100 миллилитрами водки, оставить смесь настаиваться в течение нескольких дней и затем использовать ее для обработки шерсти животного перед выходом на улицу.
Важно отметить, что эти рекомендации основаны на народных средствах и не имеют научного доказательства своей эффективности. Рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по вопросам безопасности и применения этих средств.