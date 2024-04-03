В Коми с начала года более 400 водителей нарушили ПДД и выехали на "встречку"

В Коми с начала текущего года зарегистрировано более 400 случаев нарушения правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения, более известную как "встречку". Об этом сообщают в пресс-службе регионального МВД.

Этот маневр является одной из самых распространенных причин серьезных дорожно-транспортных происшествий. Большинство таких случаев происходят на загородных трассах. Например, 1 апреля около 17:20 водитель автомобиля "Мазда" двигался по кольцевой автодороге города Воркуты. Во время обгона другого транспортного средства, движущегося впереди, он выехал на полосу встречного движения, которая была запрещена дорожным знаком "Обгон запрещен".