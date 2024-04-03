В Коми с начала года более 400 водителей нарушили ПДД и выехали на "встречку"
- 12:00 3 апреля
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- Елизавета Петрова
В Коми с начала текущего года зарегистрировано более 400 случаев нарушения правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения, более известную как "встречку". Об этом сообщают в пресс-службе регионального МВД.
Этот маневр является одной из самых распространенных причин серьезных дорожно-транспортных происшествий. Большинство таких случаев происходят на загородных трассах. Например, 1 апреля около 17:20 водитель автомобиля "Мазда" двигался по кольцевой автодороге города Воркуты. Во время обгона другого транспортного средства, движущегося впереди, он выехал на полосу встречного движения, которая была запрещена дорожным знаком "Обгон запрещен".
В результате столкновения с автомобилем "Ниссан" пострадали три человека, каждый из них получил различные травмы. Согласно статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение правил дорожного движения, связанное с выездом на полосу встречного движения, влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.
В случае повторного нарушения, водитель может быть лишен водительского удостоверения на один год. Однако следует помнить, что повторные нарушения этого рода могут иметь более серьезные последствия. За третий и последующий выезд на полосу встречного движения водитель может быть подвергнут уголовному преследованию в соответствии со статьей 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает широкий спектр наказаний, включая лишение свободы на срок до двух лет или штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.