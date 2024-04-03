В одном из цехов Жешартского ЛПК вспыхнул пожар

На Жешартском ЛПК, расположенном по улице Гагарина в поселке Жешарт, произошел пожар в наружной фильтрующей технической установке. Сразу после получения сообщения о возгорании, в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступили 19 человек и пять спецмашин для ликвидации пожара.

Благодаря оперативным действиям, 25 человек смогли самостоятельно эвакуироваться с территории предприятия. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров, но слава богу никто не пострадал.