В одном из цехов Жешартского ЛПК вспыхнул пожар
- 11:45 3 апреля
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- Елизавета Петрова
На Жешартском ЛПК, расположенном по улице Гагарина в поселке Жешарт, произошел пожар в наружной фильтрующей технической установке. Сразу после получения сообщения о возгорании, в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступили 19 человек и пять спецмашин для ликвидации пожара.
Благодаря оперативным действиям, 25 человек смогли самостоятельно эвакуироваться с территории предприятия. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров, но слава богу никто не пострадал.
Для тушения пожара были задействованы 19 человек, включая пожарных объектовой пожарной охраны, а также пять единиц специальной техники. Это позволило эффективно справиться с возгоранием и предотвратить его распространение на другие здания и цеха Жешартского ЛПК.
Органами Госпожнадзора ведется расследование для выяснения причины пожара. Пока неизвестно, что стало инициатором возгорания фильтрующей технической установки. Возможно, причиной стало неправильное использование оборудования или нарушение технических требований безопасности.
Это уже не первый случай происшествия на Жешартском ЛПК. Напомним, что 30 января там тушили часть кровли одного из цехов фанерного производства. Тогда фото и видео с места пожара были опубликованы в социальных сетях очевидцами.
Впоследствии официальные источники сообщили, что причиной возгорания было тление древесной пыли в вентиляционном канале цеха. На тот раз местные пожарные гарнизоны справились с пожаром без необходимости привлекать дополнительные силы и средства.