Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старинная хитрость актуальна и сейчас
- 10:55 3 апреля
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- Служба новостей
Соль всегда играла важную роль в различных исторических периодах и имела высокую ценность. В древности гостей встречали с хлебом и солью, что символизировало уважение и гостеприимство.
Традиционно соленую воду использовали для уборки полов, так как верили, что это способствует очищению энергии в доме. Также соль часто помещали под кровать ночью, полагая, что это отпугивает негативные силы и кошмары.
Нумеролог Ирина Волкова известна своими рекомендациями по использованию силы соли для привлечения благополучия в дом. Она предлагает посыпать небольшое количество соли у входа в квартиру. Согласно ее убеждениям, это помогает защитить жилище от негативной энергии и негативных людей, так как соль, как магнит, притягивает отрицательные энергии и удерживает их. Рекомендуется еженедельно обновлять соль у порога, удаляя старую и выбрасывая ее в канализацию.
Ирина Волкова также советует обрабатывать использованные предметы солью, если неизвестна энергетика от предыдущих владельцев. Она рекомендует обильно посыпать вещи солью и оставить их на сутки. После этого следует удалить использованную соль и тщательно вымыть предметы.
Важно отметить, что эти рекомендации основаны на верованиях и традициях, и их эффективность не имеет научного доказательства. Каждый человек может решать, следовать ли этим рекомендациям в своем доме или нет, сообщает gorodkirov.ru.