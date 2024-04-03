Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старинная хитрость актуальна и сейчас

Соль всегда играла важную роль в различных исторических периодах и имела высокую ценность. В древности гостей встречали с хлебом и солью, что символизировало уважение и гостеприимство.

Традиционно соленую воду использовали для уборки полов, так как верили, что это способствует очищению энергии в доме. Также соль часто помещали под кровать ночью, полагая, что это отпугивает негативные силы и кошмары.