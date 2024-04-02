Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 3 апреля
- 23:00 2 апреля
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС рассказал о погоде на 3 апреля в республике.
Завтра на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, среди которых будет снег и мокрый снег. Днем будет небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В центральных районах ожидаются сильные осадки – в основном снег и мокрый снег. Местами возможно гололедно-изморозевое отложение, а днем туман. Ветер северной четверти с переходом в южных районах на восточный, скоростью 8-13 метров в секунду.
Температура в центральных и северных районах ночью ожидается на отметках в -7…-12, при прояснении -17…-22, днем -4…-9. В южный районах ночью 0…-5, а днем +1…+6, на крайнем юге ночью +2…+7, а днем +10…+15 градусов.
В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие, а днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный с переходом на восточный, скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью -1…-3, а днем поднимется до +4…+6 градусов.