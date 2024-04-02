Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 3 апреля

Региональный ЦГМС рассказал о погоде на 3 апреля в республике.

Завтра на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, среди которых будет снег и мокрый снег. Днем будет небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В центральных районах ожидаются сильные осадки – в основном снег и мокрый снег. Местами возможно гололедно-изморозевое отложение, а днем туман. Ветер северной четверти с переходом в южных районах на восточный, скоростью 8-13 метров в секунду.