Сыктывкарский бизнесмен взял в долг деньги, а вернул автомобиль
- 22:30 2 апреля
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- Олег Помидоров
Руководитель одной из сыктывкарских компаний взял в долг почти миллион рублей у физического лица под залог автомобиля и прицепа, которые числились на счете компании, однако мужчина не смог во время вернуть деньги.
Суд учел судебные расходы кредитора и взыскал в ее пользу 933 тысяч рублей. Также было обращено взыскание на предметы залога путем продажи с публичных торгов. Начальная стоимость транспортного средства составила 740 тысяч рублей, а прицепа 180 тысяч рублей.
Судебный пристав отдела по Эжвинскому району столицы Коми наложила арест на залоговое имущества без права пользования, а также подготовила пакет документов для торгов. По назначенной судом стоимости автомобиль и прицеп не смогли уйти новому покупателю. Тогда пристав предложил женщине забрать залоговое имущество, на что последняя согласилась.
Для полного закрытия долга, предпринимателю осталось погасить разницу между суммой долга и сниженной стоимостью транспортных средств, что и было сделано. Когда мужчина перечислил оставшуюся сумму взыскателю, он об этом сразу проинформировал приставов.