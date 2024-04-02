Сыктывкарский бизнесмен взял в долг деньги, а вернул автомобиль

Руководитель одной из сыктывкарских компаний взял в долг почти миллион рублей у физического лица под залог автомобиля и прицепа, которые числились на счете компании, однако мужчина не смог во время вернуть деньги.

Суд учел судебные расходы кредитора и взыскал в ее пользу 933 тысяч рублей. Также было обращено взыскание на предметы залога путем продажи с публичных торгов. Начальная стоимость транспортного средства составила 740 тысяч рублей, а прицепа 180 тысяч рублей.