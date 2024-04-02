В одном из национальных парков в Коми ввели ограничения для туристов

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В марте 2024 года на перевале Мужичий, что расположен в национальном парке “Югыд ва”, погибли два жителя Коми.

Из-за резкого изменения погодных условий, выступа воды, а также ввиду образовавшихся промоин на реках, руководство национального парка “Югыд ва” прекратила выдавать разрешения для посещения местности на снегоходах и лыжах.