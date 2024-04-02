В одном из национальных парков в Коми ввели ограничения для туристов
- 21:45 2 апреля
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- Олег Помидоров
В марте 2024 года на перевале Мужичий, что расположен в национальном парке “Югыд ва”, погибли два жителя Коми.
Из-за резкого изменения погодных условий, выступа воды, а также ввиду образовавшихся промоин на реках, руководство национального парка “Югыд ва” прекратила выдавать разрешения для посещения местности на снегоходах и лыжах.
Исходя из сообщения администрации национального парка “Югыд ва”, несмотря на ограничения, гости местности могут воспользоваться услугами, которые связаны с размещением, проживанием и отдыхом при посещении гостевого домика в Подчерье, туристских приютов “Переправа реки Кожим” и “Санавож”.
Напомним, 23 марта 2024 года на перевале Мужичий от схода лавины пострадала туристическая группа, состоящая из трех человек. Два человека погибли. Сейчас следователи начали проверку после схода лавины, а также выясняют обстоятельства гибели туристов.