Сыктывкарец не рассказал своей возлюбленной о наличии ВИЧ-статуса и отправился в колонию

Суд установил, что житель Сыктывкара был поставлен на учет по наличию ВИЧ-статуса, а также проинформирован об уголовной ответственности за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией.

Мужчина познакомился в интернете с девушкой, после чего они стали общаться. Вскоре их взаимоотношения стал близкими, однако партнер не стал говорить о своей болезни. Также он не предлагал девушке воспользоваться контрацептивами. На протяжении полугода пара проживала вместе, они вели совместное хозяйство и планировали ребенка. Со временем у женщины ухудшилось состояние и она обратилась в больницу. Там она узнала о своем положительном результате на ВИЧ.