В одном из районов Коми ввели режим повышенной готовности
- 20:30 2 апреля
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- Олег Помидоров
Из-за возможного обрушения моста через реку, семь человек оказались “изолированы” от села Помоздино.
По информации администрации Усть-Куломского района, в марте 2024 года появилась угроза обрушения моста через реку Помос. После нее расположены села Öлек и Ягслудабож. На их территории проживают шесть человек.
Из-за аварийного состояния конструкций, включая невозможность проезда специального транспорта, благодаря которому жителям этих пунктов можно оказать срочную помощь, местными властями было принято решение введения режима повышенной готовности на территории села Помоздино.
Для решения этой задачи была определена рабочая схема конструкций, которая создаст обеспечение временного движения. Сейчас для старта выполнения этих работ завершается подготовка сметного расчета. Ориентировочно стоимость работ составит около шести миллионов рублей. Так как у района нет бюджета на реализацию, администрация намерена обратиться за помощью с финансированием к правительству региона.