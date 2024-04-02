В одном из районов Коми ввели режим повышенной готовности

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Из-за возможного обрушения моста через реку, семь человек оказались “изолированы” от села Помоздино. По информации администрации Усть-Куломского района, в марте 2024 года появилась угроза обрушения моста через реку Помос. После нее расположены села Öлек и Ягслудабож. На их территории проживают шесть человек.

Из-за аварийного состояния конструкций, включая невозможность проезда специального транспорта, благодаря которому жителям этих пунктов можно оказать срочную помощь, местными властями было принято решение введения режима повышенной готовности на территории села Помоздино.