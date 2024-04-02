Мэрия Сыктывкара выкупит у горожан еще семь квартир

Мэрия города Сыктывкара продолжает активно выкупать жилые помещения у местных жителей для реализации программы расселения аварийных домов. С начала года администрация уже приняла более 30 постановлений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

Однако, некоторые из этих решений были оспорены жителями в суде, поскольку они не согласились с предложенной им ценой за их жилье. В марте было принято семь новых постановлений о выкупе жилых помещений.