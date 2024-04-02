Мэрия Сыктывкара выкупит у горожан еще семь квартир
- 13:00 2 апреля
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- Елизавета Петрова
Мэрия города Сыктывкара продолжает активно выкупать жилые помещения у местных жителей для реализации программы расселения аварийных домов. С начала года администрация уже приняла более 30 постановлений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
Однако, некоторые из этих решений были оспорены жителями в суде, поскольку они не согласились с предложенной им ценой за их жилье. В марте было принято семь новых постановлений о выкупе жилых помещений.
Среди адресов, где планируется изъятие, находятся Сысольское шоссе, улица Оплеснина, улица Серова, улица Садовая, улица Станционная и Верхняя Максаковка, улица Лесосплавная. Эти квартиры также признаны аварийными и подлежат расселению.
Однако, министр строительства и ЖКХ Коми, Андрей Чибисов, отметил, что споры в суде замедляют выполнение программы переселения. Он также высказал обеспокоенность тем, что юристы, которые представляют интересы собственников недвижимости, могут влиять на решения судов и протягивать время ожидания.
По словам министра, это негативно сказывается на собственниках, так как за это время стоимость жилья может увеличиться из-за инфляции. Таким образом, мэрия Сыктывкара продолжает активно реализовывать программу расселения аварийных домов через выкуп жилых помещений у жителей.
Однако, споры в суде и оспаривание стоимости недвижимости замедляют этот процесс, что вызывает обеспокоенность у руководства региона.