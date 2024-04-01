Синоптики рассказали, какая будет погода в Коми 2 апреля

Региональный ЦГМС сообщил о том, какая погода будет завтра в республике.

Так, в северных районах ожидаются осадки, а именно снег, мокрый снег, а днем – снег с дождем. Ночью на северо-западе, а днем на крайнем северо-востоке будет сильный снег. На крайней северо-востоке ночью ожидается погода преимущественно без осадков. В южных районах ночью небольшие, местами умеренные осадки – среди них мокрый снег и дождь, днем будет кратковременный дождь. Местами ожидается гололедно-изморозевое отложение, на крайнем юге возможна гроза.