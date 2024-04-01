Синоптики рассказали, какая будет погода в Коми 2 апреля
- 23:00 1 апреля
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС сообщил о том, какая погода будет завтра в республике.
Так, в северных районах ожидаются осадки, а именно снег, мокрый снег, а днем – снег с дождем. Ночью на северо-западе, а днем на крайнем северо-востоке будет сильный снег. На крайней северо-востоке ночью ожидается погода преимущественно без осадков. В южных районах ночью небольшие, местами умеренные осадки – среди них мокрый снег и дождь, днем будет кратковременный дождь. Местами ожидается гололедно-изморозевое отложение, на крайнем юге возможна гроза.
Ветер южной четверти, а днем на западе ожидается северный, скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью -2…-7, а на северо-востоке -8…-13 градусов. На крайнем северо-востоке -15…-20, на юго-западе -1…+4 градуса. Днем в северных районах 0…+5, на крайнем северо-востоке -2…-7, в южных районах +5…+10, на крайнем юге +10…+15 градусов тепла.
В Сыктывкаре завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой, умеренный дождь. Ветер будет юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью +1…+3, а днем повысится до +8…+10.