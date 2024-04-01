Житель Коми получил 1,5 миллиона рублей за увечье, полученное на работе
- 22:30 1 апреля
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- Олег Помидоров
Мужчина из Воркуты стал инвалидом и оценил ущерб своему здоровью в 10 миллионов, но суд уменьшил эту сумму.
В ходе выполнения своих трудовых обязанностей, работник одного из предприятий получил увечье и стал инвалидом. Мужчина оценил компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Суд уменьшил эту сумму в 6,5 раз.
Ранее, судебный пристав ОСП по Воркуте возбудил исполпроизводство в отношении предпринимателя, а также предупредил его об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по взысканию исполнительского сбора в случае нарушения срока для добровольного исполнения требований. Счет компании был арестован на сумму компенсации за увечье – на 1,5 миллиона рублей.
Бизнесмен не стал дожидаться принудительного взыскания и в день вручения постановления выплатил работнику всю компенсацию. Исполнительное производство было окончено, а счета разблокированы.