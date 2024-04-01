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Житель Коми получил 1,5 миллиона рублей за увечье, полученное на работе

Житель Коми получил 1,5 миллиона рублей за увечье, полученное на работеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мужчина из Воркуты стал инвалидом и оценил ущерб своему здоровью в 10 миллионов, но суд уменьшил эту сумму.

В ходе выполнения своих трудовых обязанностей, работник одного из предприятий получил увечье и стал инвалидом. Мужчина оценил компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Суд уменьшил эту сумму в 6,5 раз.

Ранее, судебный пристав ОСП по Воркуте возбудил исполпроизводство в отношении предпринимателя, а также предупредил его об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по взысканию исполнительского сбора в случае нарушения срока для добровольного исполнения требований. Счет компании был арестован на сумму компенсации за увечье – на 1,5 миллиона рублей.

Бизнесмен не стал дожидаться принудительного взыскания и в день вручения постановления выплатил работнику всю компенсацию. Исполнительное производство было окончено, а счета разблокированы.
 

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