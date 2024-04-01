Житель Коми получил 1,5 миллиона рублей за увечье, полученное на работе

Мужчина из Воркуты стал инвалидом и оценил ущерб своему здоровью в 10 миллионов, но суд уменьшил эту сумму.

В ходе выполнения своих трудовых обязанностей, работник одного из предприятий получил увечье и стал инвалидом. Мужчина оценил компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Суд уменьшил эту сумму в 6,5 раз.