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Семеро жителей Коми попадут на скамью подсудимых за пьяную езду

Семеро жителей Коми попадут на скамью подсудимых за пьяную ездуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ГИБДД сообщил о том, сколько было пьяных водителей поймано в республике за последние семь дней.

Так, по данным МВД по Коми, за прошлую неделю сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 57 водителей. Они были в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.

В отношении семерых жителей Коми возбудили уголовные дела. Они повторно сели за руль в состоянии опьянения.

За минувшие выходные правоохранители выявили и отстранили от управления 33 пьяных водителей. Больше всего любителей выпить перед поездкой обнаружили в Сыктывкаре, Усинске, Печоре и Сосногорске.
 

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