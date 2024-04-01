Семеро жителей Коми попадут на скамью подсудимых за пьяную езду

Региональный ГИБДД сообщил о том, сколько было пьяных водителей поймано в республике за последние семь дней.

Так, по данным МВД по Коми, за прошлую неделю сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 57 водителей. Они были в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.