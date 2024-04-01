Семеро жителей Коми попадут на скамью подсудимых за пьяную езду
- 20:45 1 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональный ГИБДД сообщил о том, сколько было пьяных водителей поймано в республике за последние семь дней.
Так, по данным МВД по Коми, за прошлую неделю сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 57 водителей. Они были в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.
В отношении семерых жителей Коми возбудили уголовные дела. Они повторно сели за руль в состоянии опьянения.
За минувшие выходные правоохранители выявили и отстранили от управления 33 пьяных водителей. Больше всего любителей выпить перед поездкой обнаружили в Сыктывкаре, Усинске, Печоре и Сосногорске.