“Лямпиаду” в Коми перенесли на конец 2024 года

Стало известно, что известный республиканский лыжный фестиваль “Лямпиада-2024” пройдет 15 декабря 2024 года.

Как рассказали в региональном Миннаце, во время обсуждения на оргкомитете проведения республиканского лыжного фестиваля “Лямпиада-2024”, в ходе которого проходит гонка участников на охотничьих лыжах – лямпах, было принято решение о переносе даты проведения на 15 декабря этого года.