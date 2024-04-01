“Лямпиаду” в Коми перенесли на конец 2024 года
- 20:30 1 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Стало известно, что известный республиканский лыжный фестиваль “Лямпиада-2024” пройдет 15 декабря 2024 года.
Как рассказали в региональном Миннаце, во время обсуждения на оргкомитете проведения республиканского лыжного фестиваля “Лямпиада-2024”, в ходе которого проходит гонка участников на охотничьих лыжах – лямпах, было принято решение о переносе даты проведения на 15 декабря этого года.
Изначально, XVII республиканский лыжный фестиваль “Лямпиада-2024” должен был состояться 24 марта на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт. Однако из-за теракта на северо-западе Москве в “Крокус Сити Холле”, все массовые мероприятия в регионе были отменены.