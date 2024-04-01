В Усинске мужчина потратил бюджетные деньги на телефон и погашение кредитов

В апреле 2023 года 21-летний житель Усинска заключил социальный контракт с комплексным центром соцзащиты, который предоставил ему 350 тысяч рублей для открытия бизнеса по ремонту обуви. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Согласно условиям договора, он приобрел необходимое оборудование и товары для своей предпринимательской деятельности. Все казалось идти по плану, и усинец предоставил документы, подтверждающие расход подотчетной суммы.