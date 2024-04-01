В Усинске мужчина потратил бюджетные деньги на телефон и погашение кредитов
- 11:45 1 апреля
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- Елизавета Петрова
В апреле 2023 года 21-летний житель Усинска заключил социальный контракт с комплексным центром соцзащиты, который предоставил ему 350 тысяч рублей для открытия бизнеса по ремонту обуви. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Согласно условиям договора, он приобрел необходимое оборудование и товары для своей предпринимательской деятельности. Все казалось идти по плану, и усинец предоставил документы, подтверждающие расход подотчетной суммы.
Однако, когда наступил момент, когда он должен был приступить к работе, мужчина внезапно изменил свое решение и решил не заниматься ремонтом обуви. Вместо этого он решил вернуть все приобретенные товары обратно в магазины и использовать вырученные деньги по своему усмотрению.
Оказалось, что он потратил деньги на покупку нового телефона и погашение своих кредитов. Такое поведение вызвало подозрения у комплексного центра соцзащиты, и они обратились в следственный отдел усинского отдела МВД.
В результате проведенного расследования мужчине было предъявлено обвинение в мошенничестве. Следственный отдел усинского отдела МВД возбудил уголовное дело по этой статье. Ему была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба МВД по Коми уточнила, что мужчина обязан будет вернуть полную сумму, полученную от комплексного центра соцзащиты, в бюджет. Таким образом, он будет не только нести ответственность за свои действия, но и понести финансовые последствия своего поступка.
Этот случай является еще одним напоминанием о важности честности и ответственности в использовании бюджетных средств. Люди, получающие государственную поддержку, должны использовать эти средства по назначению и не злоупотреблять ими.
В противном случае, они могут столкнуться с серьезными правовыми последствиями, такими как уголовное преследование и возврат средств в бюджет.