В Коми принята новая мера поддержки ИT-отрасли: инвестиционный налоговый вычет
- 13:00 30 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми появилась новая мера поддержки для IT-сферы. Компании теперь могут снизить налог на прибыль на 45% от расходов организации. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.
Поддержка в виде инвестиционного налогового вычета коснётся операторов связи. Чтобы воспользоваться этим видом помощи необходимо обратиться в Минцифры региона, где проверят соблюдение установленных условий. Документацию будут принимать каждый год с 1 апреля по 15 июля.
Этот вид поддержки создан в целях роста инвестиционной активности на территории Коми. Он соответствует задачам проекта “Цифровая экономика”. Для организаций, подавших заявление, налог на прибыль упадёт на 45 процентов от количества расходов компании.