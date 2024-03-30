В Коми принята новая мера поддержки ИT-отрасли: инвестиционный налоговый вычет

В Коми появилась новая мера поддержки для IT-сферы. Компании теперь могут снизить налог на прибыль на 45% от расходов организации. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.

Поддержка в виде инвестиционного налогового вычета коснётся операторов связи. Чтобы воспользоваться этим видом помощи необходимо обратиться в Минцифры региона, где проверят соблюдение установленных условий. Документацию будут принимать каждый год с 1 апреля по 15 июля.