В Финно-угорский этнопарк назначили нового директора
- 22:30 29 марта
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- Олег Помидоров
29 марта стало известно, что Оксана Бобнева заняла должность исполняющей обязанности директора Финно-угорского этнопарка.
В Финно-угорском этнопарке, что расположен в селе Ыб, приступила к исполнению обязанностей директора Оксана Бобнева. Приказ о назначении Оксаны Бобневой руководителем этнопарка был подписан 25 марта министром экономического развития, промышленности и транспорта Коми Евгением Пономаренко.
На встрече с сотрудниками туристического комплекса Оксана Бобнева рассказала о своей главной цели – это создание привлекательного и образовательного опыта для посетителей, а также сохранение и продвижение культурного наследия коми народа.
Ранее, Оксана Бобнева имела огромный опыт работы на разных руководящих должностях. За время своей карьеры, она успела побывать гендиректором спортивного центра “Скала” и управляющим отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества “Динамо” в Коми. В 2010 году она получила образование в Санкт-Петербурге по специальности “Бухгалтерский учет”, а в 2016 году прошла профпереподготовку по направлению “Управление персоналом”.