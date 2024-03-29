В Финно-угорский этнопарк назначили нового директора

фото Финно-угорского этнопарка

29 марта стало известно, что Оксана Бобнева заняла должность исполняющей обязанности директора Финно-угорского этнопарка. В Финно-угорском этнопарке, что расположен в селе Ыб, приступила к исполнению обязанностей директора Оксана Бобнева. Приказ о назначении Оксаны Бобневой руководителем этнопарка был подписан 25 марта министром экономического развития, промышленности и транспорта Коми Евгением Пономаренко.

На встрече с сотрудниками туристического комплекса Оксана Бобнева рассказала о своей главной цели – это создание привлекательного и образовательного опыта для посетителей, а также сохранение и продвижение культурного наследия коми народа.