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Сыктывкарец продавал мясо оленя и попал под суд

Сыктывкарец продавал мясо оленя и попал под судФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель Сыктывкара получил административный штраф за незаконную продажу мяса оленя.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в феврале 2024 года в отдел полиции Эжвинского района Сыктывкара поступила информация о том, что неизвестный мужчина торгует мясом на улице.

Следуя материалам дела, мужчина продавал мясо оленя по цене от 150 до 450 рублей. За это он получал ежедневную выручку в размере 1500 рублей.

В объяснительной, мужчина заявил, что для организации торговли он установил раскладной стол, и продавал мясо покупателям за наличный расчет. При этом в суд сыктывкарец не явился. Фемида установила, что мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

По решению мирового судьи Емвальского судебного участка Эжвинского района мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, а именно организации предпринимательской деятельность без регистрации в качестве ИП или юридического лица и приговорил его к штрафу в размере 500 рублей.
 

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