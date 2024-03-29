Сыктывкарец продавал мясо оленя и попал под суд

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель Сыктывкара получил административный штраф за незаконную продажу мяса оленя. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в феврале 2024 года в отдел полиции Эжвинского района Сыктывкара поступила информация о том, что неизвестный мужчина торгует мясом на улице.

Следуя материалам дела, мужчина продавал мясо оленя по цене от 150 до 450 рублей. За это он получал ежедневную выручку в размере 1500 рублей.

В объяснительной, мужчина заявил, что для организации торговли он установил раскладной стол, и продавал мясо покупателям за наличный расчет. При этом в суд сыктывкарец не явился. Фемида установила, что мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.