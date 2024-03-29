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Сыктывкарец пытался воспользоваться интимными услугами, но стал жертвой мошенников

Сыктывкарец пытался воспользоваться интимными услугами, но стал жертвой мошенниковФото из архива "Про Город Сыктывкар"

После случившегося, мужчина отправился в полицию.

Как рассказали в региональной пресс-службе МВД, сыктывкарец написал заявление в полицию по факту мошенничестве после не оказанных интимных услуг.

Мужчина сообщил правоохранителям, что хотел воспользоваться интим-услугами, после чего начал соответствующий поиск в интернете. Наткнувшись на один из сайтов, предлагающих подобные услуги, сыктывкарец выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру телефону. На вызов ответила девушка, которая тут же попросила перевести предоплату.

Позже с мужчиной связался представитель этого сайта и потребовал еще некоторую сумму, в качестве гарантии, что с девушкой ничего плохого не произойдет. После этого ему сообщили, что из-за проблем с онлайн-кассой, необходимо повторно отправить деньги.

Под разными предлогами житель Сыктывкара, который пытался удовлетворить свои потребности, отправил незнакомцам более 100 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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