Сыктывкарец пытался воспользоваться интимными услугами, но стал жертвой мошенников
- 19:45 29 марта
- 0+
- Олег Помидоров
После случившегося, мужчина отправился в полицию.
Как рассказали в региональной пресс-службе МВД, сыктывкарец написал заявление в полицию по факту мошенничестве после не оказанных интимных услуг.
Мужчина сообщил правоохранителям, что хотел воспользоваться интим-услугами, после чего начал соответствующий поиск в интернете. Наткнувшись на один из сайтов, предлагающих подобные услуги, сыктывкарец выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру телефону. На вызов ответила девушка, которая тут же попросила перевести предоплату.
Позже с мужчиной связался представитель этого сайта и потребовал еще некоторую сумму, в качестве гарантии, что с девушкой ничего плохого не произойдет. После этого ему сообщили, что из-за проблем с онлайн-кассой, необходимо повторно отправить деньги.
Под разными предлогами житель Сыктывкара, который пытался удовлетворить свои потребности, отправил незнакомцам более 100 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.